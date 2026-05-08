巨額の脱税疑惑が取り沙汰された歌手兼俳優チャ・ウヌの軍楽隊での配置を再検討してほしいとの陳情に対し、韓国国防部は「現在の配置を維持する」との回答を示した。7日、オンラインコミュニティには、チャ・ウヌの軍楽隊配置に関する陳情を申し立てたAさんの陳情内容と、国民権益委員会の回答が掲載された。投稿でAさんは、今年1月と先月の2回にわたり、国民申聞鼓（韓国政府のオンライン苦情受付サイト）を通じてチャ・ウヌの軍