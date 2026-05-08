ドナルド・トランプ米国大統領が6日（現地時間）、自身が所有するゴルフ場に建てられた高さ6メートルの金色の像を自慢した。トランプ大統領はこの日、自身のSMS「トゥルース・ソーシャル（Truth Social）」に金色の自身の像の写真を投稿し、「マイアミ・ドラルにある」とし、「偉大な米国の愛国者たちがそこに建てた」と記した。像はトランプ大統領が右手の拳を握り、高く突き上げた姿だ。これは、2024年7月13日にペンシルベニア州