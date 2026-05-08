日本相撲協会は8日、東京・両国国技館で大相撲夏場所（10日初日）の取組編制会議を開き、初日、2日目の取組を決めた。十両以上では左肩のケガで春場所を途中休場した横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）と左足小指と足首を痛めているカド番大関の安青錦（22＝安治川部屋）が休場。初日から一人横綱となる豊昇龍（26＝立浪部屋）は初日に高安（36＝田子ノ浦部屋）、2日目に藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）、春場所を制し大関に復帰し