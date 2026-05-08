元お笑いコンビ・駆け抜けて軽トラの餅田コシヒカリがクリエイティブディレクターを務めるアパレルブランド「Moture（モチュレ）」が本格スタート。公式オンラインストアを17日から開く。【画像】大人ガーリー×トレンド感…自身のアパレルに身を包んだ餅田コシヒカリ同ブランドは、“More True＝もっと自分らしく”「自分らしく心地よくいられる瞬間を届けたい」という餅田の想いから誕生。体型や固定観念にとらわれない、新