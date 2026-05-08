【ジャカルタ＝作田総輝】南太平洋の島国ソロモン諸島の議会は７日、野党陣営が提出したジャーマイア・マネレ首相の不信任決議案を賛成２６、反対２２の賛成多数で可決した。親中派のマネレ氏は退陣し、議会での指名選挙を通じて新首相が選出される。ソロモン諸島はマナセ・ソガバレ前政権下の２０１９年に台湾と断交し、中国との国交を樹立。２２年には中国軍の派遣を可能にするとされる安全保障協定を中国と締結した。当時、