大の里大相撲の西横綱大の里（25）＝本名中村泰輝、石川県出身、二所ノ関部屋、西大関安青錦（22）＝本名ダニーロ・ヤブグシシン、ウクライナ出身、安治川部屋＝が夏場所（10日初日・両国国技館）を休場することが8日、決まった。同日の取組編成会議で2日目までの取組に入らなかった。2021年春場所以来の2横綱3大関だが、看板力士2人がいきなり欠ける事態となった。大の里は左肩痛の影響で調整が遅れていた。休場は2場所連続