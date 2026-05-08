8日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台後半で取引された。午前10時現在は前日と比べ70銭円安ドル高の1ドル＝156円96〜97銭。ユーロは22銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円08〜10銭。米国とイランの戦闘終結が見通せず「有事のドル買い」が進んで円が売られた。市場では「米長期金利が上昇したことも、円売りドル買いにつながった」（外為ブローカー）との声があった。