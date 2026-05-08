◆ローズホテル横浜のメロンアフタヌーンティー。高知西島メロンを使ったグラスデザートやエクレアのほか、オプションのパフェも！ローズホテル横浜の1階「ブラスリー ミリー ラ・フォーレ」にて、2026年6月30日（火）までの期間、高知西島メロンを贅沢に使用した「高知西島メロンのアフタヌーンティー」が開催中。芳醇な香りと上品な甘みが魅力の高知西島メロンを主役にした、華やかなメニューの数々にときめく。同期間中には、高