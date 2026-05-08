トッテナム・ホットスパーを率いるロベルト・デ・ゼルビ監督は、「現時点で最も強いチームの一つ」と対戦相手のリーズを警戒した。7日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同監督のコメントを伝えている。トッテナムは、3日に行われたプレミアリーグ第35節でアストン・ヴィラに2−1で勝利。ウェストハムがブレントフォードに敗れたため順位が逆転し、トッテナムが残留圏の17位に浮上した。とはいえ、18位のウェストハムと