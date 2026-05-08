◆「THE BBQ BEACH in TOYOSU」で潮風を感じながら五感を刺激するリゾートバーベキューを満喫【東京・豊洲（江東区）】レインボーブリッジやビーチを望む絶景ロケーションに位置する「THE BBQ BEACH in TOYOSU」は、まるで海外のビーチリゾートのようなラグジュアリーな空間が魅力のバーベキュースポット。ふかふかのソファ席でくつろぎつつ、炭火orガスグリルをチョイスしてバーベキューを堪能しよう。広々とした都内最大級の空間