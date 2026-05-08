北朝鮮の金正恩総書記は7日、運用に向けて準備を進めている新型の駆逐艦を視察し、来月中旬に海軍に引き渡すよう命令しました。北朝鮮メディアによりますと、金正恩総書記は7日、朝鮮半島西側の海域で行われた新型の駆逐艦「崔賢」の航海試験を視察しました。この駆逐艦ではこれまでに何度もミサイルの発射試験が行われるなど、運用開始に向けた準備が進められていました。視察を受け金総書記は、システムの性能に満足を示し、駆逐