フリーアナウンサーの神田愛花（45）が7日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。ニューヨークの好きな場所について語った。神田のエッセー「わたしとピンクと、時々NY」にちなんで、ニューヨークについてトークが展開。MCの大沢あかねからおすすめのスポットを質問された。「マリオット・マーキスっていうホテルがタイムズスクエアのど真ん中にある。マリオット・マーキスのテラス席があ