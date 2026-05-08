マリオット・インターナショナルは5月7日、「City Express by Marriott (シティエクスプレス by マリオット)」ブランドのホテルを大阪・西成区に2軒同時開業した。(左)「シティエクスプレス by マリオット大阪新今宮」外観/(右)「シティエクスプレス by マリオット大阪難波南」客室○現代の旅行者に向けた、価値を重視したホスピタリティシティエクスプレス by マリオットは、品質とシンプルさを重視する旅行者のために設計された