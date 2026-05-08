北川景子さん（左）と黒島結菜さん=北原千恵美撮影「イヤミス」の女王こと湊かなえさんが2018年に発表したミステリー小説『未来』（双葉社刊）が映画化され、5月8日に全国公開されます。過酷な運命に吞み込まれながら「未来のわたし」から届く手紙に希望を見出す少女を見守る担任教師・篠宮真唯子役の黒島結菜さん、自身も壮絶な人生を歩む少女の母・佐伯文乃役の北川景子さんに聞きました。（文：かわむらあみり写真：