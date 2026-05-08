星野リゾートでは、知的好奇心を満たし、日常の視点が少し変わる「学び旅」を提案。初夏ならではの楽しさと学びを満喫できる「知的な初夏旅」3種を紹介している。リゾナーレ小浜島「リゾナーレ小浜島」(沖縄県八重山郡)では5月31日まで、沖縄8島の黒糖と食材を掛け合わせる「黒糖ラボ」を開催する。研究プロセスに沿って96通り以上の組み合わせを検証し、黒糖の奥深い魅力を学ぶ。「黒糖はどんな食材にも合う」という仮説に基づき