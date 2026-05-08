海老原豊さんＳＦ評論家として３冊目の単著となる。２年前の前著『ディストピアＳＦ論』が理論編だとすれば、今回は「実践編」。現実の社会で起きている事象などを糸口に１０類型のディストピアを語り、小説、映画、アニメなど古今のＳＦ作品に生き延びるヒントを探すという試みだ。ディストピアという主題への関心は、ＳＦ研究会に所属した大学時代に芽生えた。仲間と必死に読み込んだ「青春の書」である伊藤計劃（けいかく）