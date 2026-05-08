連載：NEXT STAGE〜トップアスリートのセカンドキャリア郄萩洋次郎インタビュー（後編）「シンプルにできることを確実にやる。自分が無理にボールを持って突破するよりも、考えていたのは、ボールを受けた味方にどれだけ時間が与えられるかとか、どうやったら味方のよさを発揮できるかということ。ポジション取りに関しても、自分がおとりになっても味方がフリーになればいい、そんな考えがベースにありました。常に味方の助