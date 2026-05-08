熊本県阿蘇市にある動物テーマパーク「阿蘇カドリー・ドミニオン」に3月24日、ラマの女の子が誕生しました。まだ生後1カ月だというのに、すでに「姫」の風格と美貌を持ち合わせているのだとか。ワタクシ3月24日に生まれました、ラマ家の長女です。父が坊ちゃん、母がお嬢、兄が若さまなので、「もう姫でしかないじゃん…」と、来る人来る人が申しております。姫の風格がありますかしら? (@cuddlykouhouより引用)「阿蘇カドリー・ド