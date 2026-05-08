1万4400年以上前から中東ではパンが焼かれており、今も平焼きパンが好まれているという。図版は本書の見開きページから日本のパン屋さんで見られるものばかりがパンじゃない。材料でいうと小麦や米、芋にトウモロコシ、方法だと発酵の有無、窯やフライパンで焼いたり、ゆでたり。本書では世界中のパンの歴史や製法が地域ごとに豊かなカラーイラストで紹介されている。各地域の地図には作物や人々、パンが描かれる。ベーグルや