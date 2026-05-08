クリストファー・ノーラン監督による待望の最新作『オデュッセイア』の日本公開日が、2026年9月11日（金）に決定した（US公開は7月17日）。あわせて、本予告とメインビジュアルも届けられた。 本作は、ホメロスによる叙事詩「オデュッセイア」を原作とするアクション超大作。長編映画史上初めて、全編IMAXフィルムスクリーンを前提に映像化された作品とされている。撮影は、モロッコ、ギリシャ、イタリア、ア