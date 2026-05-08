『日本社会と外国人』朴沙羅著中公新書１３２０円『ルポ支援という生き方貧困問題の最前線』室谷明津子著ちくま新書１０５６円◇（１）は、戦後８０年の日本の外国人政策を追う。この上なく丁寧に研究書から政府刊行物、海外比較まで網羅する果敢な研究姿勢に敬服した。が、最後に「私は本書が広く読まれることを願っていません」と書く。なぜなら「日本社会が総体として解決すべき問題の『原因』として