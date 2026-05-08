主婦の友社の児童向けシリーズ「ミステリ図書室」と創刊のきっかけとなった結城真一郎「やらなくてもいい宿題」 主婦の友社の児童向けシリーズ「ミステリ図書室」が昨年１１月の創刊以来、少しずつ刊行点数を増やしている。阿津川辰海さんや辻堂ゆめさんら、近年の推理小説界を担う作家たちの新作が並び、大人のミステリー好きも見逃せない。立ち上げのきっかけは、２年前に刊行した結城真一郎さんの『やらなくてもいい宿題