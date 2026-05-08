『武蔵野夫人』に登場する貫井神社には湧き水が注ぐ池がある=4月24日、東京都小金井市〈林は実に今の武蔵野の特色といっても宜（よ）い〉。国木田独歩『武蔵野』（１９０１年／新潮文庫など）の一節だ。独歩がいう武蔵野の範囲は想像以上に広く、彼が一時住んだ「渋谷村」も明治期には落葉樹林が広がる武蔵野の一角だった。東西に長い東京は、西端の山地を除くと、西の武蔵野台地と東の低地に二分される。かつて武家屋敷があっ