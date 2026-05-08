日本の4人組ガールズグループsis（シス）が、韓国で初の単独公演を開催する。sis（シス）は来る6月7日、ソウル・麻浦区スペースブリックにて単独公演『PROLOGUE』を開催し、韓国のファンと初めて対面する。【写真】BTSと並ぶ人気？韓国“トロット”スターたちsis（シス）は、日本のサバイバルオーディション番組『トロットガールズジャパン』の参加者であるMAKOTO.、かのうみゆ、太良理穂子、あさ陽あいの4人で構成されたグループ