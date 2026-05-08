和食麺処サガミは、初夏の味覚『天然活じめ“真あなご”と九州産“真鯵”』を、2026年5月13日から163店舗で販売開始する。旬を迎える真あなごは、天然活じめにこだわり、鮮度抜群で臭みがなく、肉厚でふっくらとした食感と濃厚な旨みが特徴。同じ時期に旬を迎える真鯵は、真鯵天国“九州産”を使用。脂のり抜群で身が引き締まった高品質なものを厳選した。◆『真あなごと大海老天丼と麺』税込1,840円厳選した天然活じめ真あなごと