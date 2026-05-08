「親から車をプレゼントされた。家族だし、無料だから税金かからないよね？」新生活や就職を機に、親や祖父母など親族から高額なものを贈られるケースは少なくありません。中でも、車のように日常生活に使用するものについては、「家族からの贈り物だから問題ないのでは」と考える人もいるようです。しかし、国税庁によると、贈与税は原則として個人から財産を受け取った場合にかかる税金であり、一定の場合を除いては、親族間であ