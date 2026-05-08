新型エルグランド登場に先がけて公開5月8日、日産モータースポーツ&カスタマイズ（以下、NMC）は、日産が今夏に発売を予定しているLLクラスミニバン、新型『日産エルグランド』をベースにした『オーテック』（AUTECH）バージョンのデザインを同社ウエブサイトで先行公開した。【画像】ブランド発祥の地、茅ヶ崎の海にインスパイア！新型日産エルグランド『オーテック・バージョン』全31枚昨年のジャパンモビリティショー2025