８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、多江（生田絵梨花）の父が養成所にやってくる。体調を崩した多江は、バーンズ先生（エマ・ハワード）の部屋で療養していたが、そこへ多江の父が養成所にやってくる。娘の体調を心配してやってきたのかと思われたが、この日が多江の見合いの日だったことから、多江を迎えにきたという。「娘は退学する」「看護の勉強は嫁入りのため」などと校長らに伝える父を見て、多