タリーズは、夏向けの新作ドリンク「チョコミントシェイク」「クッキー＆クリームシェイク」を13日から季節限定で発売する。チョコミントフレーバーのドリンクはタリーズ史上初。あわせて、ミントやクッキーの量を増やした“もっと！”シリーズも展開する。【画像】爽快感マシマシ「もっと！チョコミントシェイク」今回の新作は、気温が上昇するこれからの季節に向け、“爽快感”をテーマに開発した商品。アイスクリームで人気