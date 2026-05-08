きのこ好きにはたまらない、バーガーキング®の期間限定バーガーが今年も登場♡2026年5月8日（金）より発売される「マッシュルームアグリーバーガー®」は、4種のきのこと直火焼き100％ビーフ、さらに特製サワークリームオニオンソースを合わせた贅沢な一品です。香ばしく焼き上げた“4種チーズのクラフトバンズ”にも注目。食べ応え