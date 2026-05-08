【ヤマヒロのぴかッと金曜日】「こどもの日」の産経新聞１面の記事には、思わず笑ってしまった。統合型リゾート施設（ＩＲ）開業を見据え、大阪府はギャンブルなどの依存症患者らを支援する「大阪依存症対策センター（仮称）」設立の準備を本格化する。相談から治療、回復までの支援をワンストップで行い、精神保健福祉士に加え、ＳＮＳやＡＩも活用、連携協定を結ぶ京都大学では依存症に対応できる医師らを養成する、とい