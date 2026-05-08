俳優の黒田勇樹（44）が8日、自身のブログとSNSを更新。母の死去を伝えた。【写真】写真を添えて…母の死去を伝えた俳優・黒田勇樹発表で「母・黒田純子 逝去のご報告」と書き出し、「突然のことだったため、きちんとしたご報告が遅くなってしまい申し訳ありません。母・黒田純子が、4月30日に逝去いたしました。享年67歳。死因は脳の癌でした」と伝えた。葬儀は5月4日、5日に「お別れ会」として執り行い、「沢山の方の笑顔