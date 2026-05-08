落語家の三遊亭好楽（79）が8日、東京・京王百貨店新宿店で「笑点60周年特別展」（8〜19日）の開会セレモニーに出席した。会場には5代目司会を務めた桂歌丸さん（2018年死去）が生前愛用した笑点仕様の車いすや、大喜利で使用したかぶり物など、約200点が展示されている。会場の入り口では2メートルの巨大ちょうちんが観客を出迎える。除幕式が行われ、そのしっかりとした作りには笑点メンバーも驚いていた。展示を見て回っ