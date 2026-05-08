プロ野球選手のコンディショニングには欠かせない食事。阪神は吉谷佳代さんが、専属栄養アドバイザーとして、１０年以上にわたりチームを支えている。ところでスポーツ栄養のプロの仕事って？長いシーズンを戦う選手にとって大事になるポイントや、印象深い選手などと合わせて語ってくれた。◇◇吉谷さんが阪神に携わるようになったのは、２０１５年のこと。当時就任したばかりの金本知憲監督が「体作りの強化」を打ち