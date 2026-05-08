参院本会議で答弁する高市首相＝8日午前インテリジェンス（情報活動）の司令塔機能強化に向けた「国家情報会議」創設法案は8日、参院本会議で審議入りした。高市早苗首相が出席し、外交、安全保障に関する情報を正確に把握する必要性を訴える見通し。立憲民主党などの野党は、政治利用やプライバシー侵害の懸念に配慮する規定が不十分だとして追及する方針だ。国家情報会議は首相を議長とし、官房長官ら9閣僚で構成。安全保障