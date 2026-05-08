イラン国営メディアは、アメリカがイラン南部のホルムズ海峡周辺の地域や島を攻撃したなどと報じました。「停戦違反だ」と非難しています。イラン国営メディアは、軍事当局の話として、アメリカがイラン南部のホルムズ海峡に近いバンダルハミルや、ゲシュム島などの民間地域を攻撃したなどと報じました。さらに、イラン沿岸からホルムズ海峡に向かっていたイランの石油タンカーなどを狙った攻撃もあったということです。イラン側は