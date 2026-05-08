中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰などを受け、今年度、減収減益を見込んでいる県内企業が2年ぶりに増加したことが民間の調査会社の調べでわかりました。民間の調査会社帝国データバンクが、今年3月に県内の288社を対象にインターネットで調査を行い、約4割の企業から回答がありました。その結果、本年度、「増収増益」を見込んでいる企業は全体の16．8％で、去年の調査から6．8ポイント下がって2年連続の減少となり、全国平均