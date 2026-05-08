三重県津市にある三重短期大学で、津波を想定した避難訓練が行われました。三重短期大学は海や川に近く、海抜1.7メートルの地点にあることから、東日本大震災の翌年の2012年から毎年、地震や津波を想定した訓練を実施しています。7日は学生や地元の自治会関係者など合わせて約250人が参加し、地震体験車による乗車体験や、AEDを使った心肺蘇生の講習が行われました。その後、授業中に津市内で震度7の地震が発生し、1時間後に津波が