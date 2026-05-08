災害時に自衛隊や消防、警察など公的機関が救助や援助を行う「公助」。三重県四日市市内の高校生らが7日、自衛隊員から災害時の公的な支援について実演を交えて学びました。訓練には、四日市市の北星高校の生徒や富田地区の住民など約600人が参加しました。生徒たちは、3つのグループに分かれて災害時に使用する道具を見学したほか、人員を運ぶために使われる車両に乗車するなどして災害派遣について学びました。またガラスや瓦礫