＜トゥルーイスト選手権初日◇7日◇クエイルホロークラブ（ノースカロライナ州）◇7583ヤード・パー71＞翌週に「全米プロゴルフ選手権」を控える米国男子ツアーはシグネチャーイベント（昇格大会）が開催している。第1ラウンドは大雨の影響で朝にスタートが遅れ、さらに悪天候のため夕方に中断された。現地時間8日（金）の午前10時30分にプレーが再開予定。第2ラウンドは午前11時から午後1時1分にかけて、1番と10番から3人1組で