【ワシントン共同】AP通信によると、米国務省は、10万ドル（約1570万円）以上の未払いの養育費を抱える親を対象に米国のパスポート（旅券）を取り消す措置を8日から始める。約2700人に適用される見通し。養育費の回収を強化する狙い。2500ドルを超える未払いの養育費を抱える親に対象を拡大する方針。国務省は7日の声明で「養育費滞納に代償を科すことで子どもの福祉を支える」とした。米国ではこれまでも、離婚などによるひ