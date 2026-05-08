吉本興業のお笑い芸人による6人組パーティーロックバンド「ジュースごくごく倶楽部」が7日、公式サイトで「このたび、ボーカルのジンジャエール阪本が本人の意向によりグループを脱退することとなりました」と、マユリカ阪本（36）の脱退を発表した。そのことを受けて「ジュースごくごく倶楽部は一時活動を休止させていただきます」とバンドの活動休止も、あわせて発表した。発表した文書の中で「これまで応援してくださった皆さま