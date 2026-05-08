【桜島】山体膨張を示す地殻変動を観測 多量の降灰に注意【8日9日の降灰予報】鹿児島・宮崎 気象台によると、桜島では7日午前8時頃から、島内の傾斜計と伸縮計で、山体の膨張を示す地殻変動が観測されています。 気象台は、南岳山頂火口または昭和火口で、この山体膨張が一度に解消されるような噴火が発生した場合、桜島を中心に多量の降灰を伴う可能性があるとして注意を呼びかけています。 噴火警戒レベルは３の入山規制が