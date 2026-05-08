NHKマイルカップの攻略POINT 【ニュージーランドＴ組】前走１着馬より惜敗馬が狙い！前走０秒３差以内が好走条件 前走１着馬は［０・０・０・９］とオール着外。 中山と東京では求められるものが違うとはいえ、ここまで結果が出ていないのは驚きである。 前走２着馬は［１・２・０・４］、前走３着馬は［１・０・１・７］と勝ち馬が出ており、前走で勝った馬より惜敗だった馬を買うのが正解ということに