ヒットかエラーかを判断するのはスコアラーの役割 エラーがなかった場合、どうだったか? エラーがあったから進塁できたのか、エラーがなくても進塁できたのか(この場合はヒットになる)を判断するのはスコアラーの役割。迷ったら、まずは最初の直感。それでも迷ったら、ヒットを優先する。 出典：『少年野