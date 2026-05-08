8日朝、福岡県大牟田市でクレーン車が横転する事故があり、男性1人が病院に搬送されました。意識がない状態だということです。 警察と消防によりますと、8日午前8時すぎ、福岡県大牟田市草木で「クレーン車が倒れ、人が1トンの鉄板に挟まれている」と119番通報がありました。上空からは、西鉄天神大牟田線の線路近くに横倒しになっているクレーン車を確認できます。60代の作業員とみられる男性