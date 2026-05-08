フリーアナウンサーの伊藤友里（38）が8日までに自身のインスタグラムを更新。“絶対領域”ポロワンピース私服ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「久しぶりに『ひのきざか』の天麩羅屋さんへ」とつづり始めた。「前回初めて食べた時に最後の晩餐と言われたら『ひのきざかの茄子の天麩羅』にしようと思ったのですが今回また確信しました笑」と美脚際立つ“絶対領域”ポロワンピース私服ショットを投稿した。ネッ