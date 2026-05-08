鮮やかな青やマゼンタに輝くレンズ群。ずらりと並ぶレンズが異彩を放つこの画像は、ESA（ヨーロッパ宇宙機関）が開発を進めている宇宙望遠鏡「Plato（プラトー）」の26台のカメラを間近で捉えたものです。【▲ ESAの宇宙望遠鏡「Plato（プラトー）」に搭載された26台のカメラのクローズアップ（Credit: ESA）】ESAは2026年4月23日付で、Plato宇宙望遠鏡が過酷な宇宙空間を模した環境試験を無事に完了したことを発表しました。これ