大相撲の横綱大の里（２５）（二所ノ関部屋）が、１０日に両国国技館で初日を迎える夏場所を休場することが決まった。カド番の大関安青錦（２２）（安治川部屋）も休場する。浅香山審判部長（元大関魁皇）が８日の取組編成会議後に明らかにした。大の里は春場所を左肩関節脱臼で４日目から途中休場したが、初日から休場するのは初めて。春場所後の春巡業を途中離脱し、今月１日に行われた横綱審議委員会の稽古総見でも土俵に上