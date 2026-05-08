日本相撲協会は８日、東京・両国国技館で大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）の取組編成会議を開き、２日目までの取組が決まった。出場か注目された横綱大の里（二所ノ関）、かど番の大関安青錦（安治川）はともに休場することになった。大の里の師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）は「状態が上がらない。部屋で若い衆をも圧倒できなかった」と説明。痛めた左肩の状態を「徐々に良くなっているが、かみ合わなかった」